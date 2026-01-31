Alaçatıspor - Çeşme Belediyespor 2-2 | İzmir Süper Amatör Derbi Berabere

Alaçatıspor - Çeşme Belediyespor 2-2: İzmir Süper Amatör'de Derbi Berabere

Maç Özeti

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu 2015–2016 sezonunun son haftasında, Alaçatı 15 Eylül Stadı'nda oynanan derbide İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor 2-2 berabere kaldı.

Güvenlik önlemleri nedeniyle Çeşme Belediyespor taraftarları stada alınmadı. İmren Alaçatıspor taraftarları ise kayıt yaptırarak ücretsiz biletlerle tribündeki yerini aldı. Bin kişiyle sınırlandırılan biletler kısa sürede tükendi ve ev sahibi tribünü doldurdu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Çeşme Belediyespor, 2. dakikada Batuhan Çoban ile 1-0 öne geçti. İmren Alaçatıspor 5. dakikada kazandığı penaltıyı Erdi Önal ile gole çevirerek skoru 1-1 yaptı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İlk yarıda tansiyon yükseldi; 29. dakikada Çeşme Belediyespor'dan Ahmet Can Doğan, 39. dakikada ise İmren Alaçatıspor'dan Ada Özbay yedek kulübelerinde gördükleri kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İkinci Yarı ve Kilit Anlar

İkinci yarıya etkili başlayan Çeşme Belediyespor, 48. dakikada Oğuzhan Bekçi'nin golüyle yeniden öne geçti: 2-1. İmren Alaçatıspor Teknik Direktörü Mustafa Fırat Tınaz, 58. dakikada gördüğü kırmızı kartla saha dışına çıkarıldı.

Maçın skorunu belirleyen gol 67. dakikada Soner Sarıçiçek'ten geldi ve mücadele 2-2 sonuçlandı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Bu sonuçla İmren Alaçatıspor ligi 24 puanla 3. sırada tamamlarken, Çeşme Belediyespor sezonu 21 puanla 5. sırada bitirdi.

