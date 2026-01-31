Kütahya'da Minik ve Yıldız Okçular Türkiye Şampiyonası Başladı

Kütahya'da Geleneksel Türk Okçuluğu Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası, yaklaşık bin sporcu katılımıyla TOKİ Spor Salonu'nda başladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 21:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 21:44
Kütahya'da Minik ve Yıldız Okçular Türkiye Şampiyonası Başladı

Kütahya'da Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası Saha Günlerine Başladı

Kütahya, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Organizasyon, TOKİ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle yoğun ilgi gördü.

Açılış ve katılım

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık bin sporcu katıldı. Minikler ve yıldız kategorilerindeki genç sporcular, birincilik için ter dökerken salon, gün boyu rekabet ve heyecanla doldu.

Protokol ve açıklamalar

Açılış töreninde konuşan Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, ilin önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı. Ovalı, geçmişte yaşanan imkân sıkıntılarına değinerek, bugün gelinen noktada ulusal düzeyde bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu belirtti ve sözlerine şu ifadeyle devam etti: "Otuz farklı şehirden binin üzerinde sporcu kardeşimiz ve aileleri Kütahya’mıza geldi. Bundan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz".

Açılış programına katılan isimler arasında AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kütahya Vali Vekili Süleyman Ovalı, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ile il protokolü yer aldı.

Şampiyonanın seyri

Geleneksel Türk okçuluğunun geleceği olarak görülen minikler ve yıldızlar kategorilerindeki sporcuların kıyasıya mücadele ettiği şampiyona, Kütahya'da spor dolu günlere sahne oluyor. Şampiyona yarın sona erecek.

KÜTAHYA’DA MİNİK VE YILDIZ OKÇULAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HEYECANI

KÜTAHYA’DA MİNİK VE YILDIZ OKÇULAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HEYECANI

KÜTAHYA’DA MİNİK VE YILDIZ OKÇULAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HEYECANI

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe 2-1 Fatih Karagümrük — İlk Yarı (Trendyol Süper Lig 20. Hafta)
2
Beşiktaş 1-1 Konyaspor (İlk Yarı) - Trendyol Süper Lig 20. Hafta
3
Kütahya'da Tarihi Spor İş Birliği: Şaphane ve Pazarlar Kız Futbolu İçin Birleşti
4
Galatasaray, Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlığını Tamamladı
5
Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik: Beşiktaş - Konyaspor 11'i
6
Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 0-0 Konyaspor — 15'te Golsüz Eşitlik
7
Nuri Şahin: "Bu 1 puan sezon sonunda bize yardımcı olabilir"

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları