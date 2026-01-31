Kütahya'da Minik ve Yıldız Okçular Türkiye Şampiyonası Başladı

Kütahya'da Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası Saha Günlerine Başladı

Kütahya, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Organizasyon, TOKİ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle yoğun ilgi gördü.

Açılış ve katılım

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık bin sporcu katıldı. Minikler ve yıldız kategorilerindeki genç sporcular, birincilik için ter dökerken salon, gün boyu rekabet ve heyecanla doldu.

Protokol ve açıklamalar

Açılış töreninde konuşan Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, ilin önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı. Ovalı, geçmişte yaşanan imkân sıkıntılarına değinerek, bugün gelinen noktada ulusal düzeyde bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu belirtti ve sözlerine şu ifadeyle devam etti: "Otuz farklı şehirden binin üzerinde sporcu kardeşimiz ve aileleri Kütahya’mıza geldi. Bundan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz".

Açılış programına katılan isimler arasında AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kütahya Vali Vekili Süleyman Ovalı, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ile il protokolü yer aldı.

Şampiyonanın seyri

Geleneksel Türk okçuluğunun geleceği olarak görülen minikler ve yıldızlar kategorilerindeki sporcuların kıyasıya mücadele ettiği şampiyona, Kütahya'da spor dolu günlere sahne oluyor. Şampiyona yarın sona erecek.

KÜTAHYA’DA MİNİK VE YILDIZ OKÇULAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HEYECANI