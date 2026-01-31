Galatasaray, Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlığını Tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 20. hafta Kayserispor maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 21:37
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 21:37
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor ile yarın evinde oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanda neler yapıldı?

Takım, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınma ile başladı. Çalışma, oyuncuların tempo kazandığı iki grup halinde uygulanan 8’e 2 pas çalışması ile devam etti.

Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan taktik çalışma ile sona erdi. Hazırlıklar, yarınki mücadele öncesi son prova niteliğindeydi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

