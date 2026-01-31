Galatasaray, Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlığını Tamamladı

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor ile yarın evinde oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanda neler yapıldı?

Takım, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınma ile başladı. Çalışma, oyuncuların tempo kazandığı iki grup halinde uygulanan 8’e 2 pas çalışması ile devam etti.

Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan taktik çalışma ile sona erdi. Hazırlıklar, yarınki mücadele öncesi son prova niteliğindeydi.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 20. HAFTASINDA KAYSERİSPOR İLE YARIN EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.