Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Derbi: Fenerbahçe - Galatasaray

Yarın Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 18.00

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında heyecanlı bir derbi oynanacak.

Karşılaşma yarın saat 18.00'de Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak. Ligde sarı-lacivertliler yenilgisiz liderlik koltuğunda yer alırken, sarı-kırmızılı ekip 14 galibiyet, 2 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısındaki müsabakayı Fenerbahçe 75-71 kazanmıştı. İki takımın Türkiye Kupası finalinde ise Fenerbahçe parkeden 86-66 galip ayrıldı.

Bu sezon ligde Fenerbahçe 94.5 sayı, 37.0 ribaund ve 32.0 asist ortalamasıyla mücadele ederken, Galatasaray ise 79.0 sayı, 35.6 ribaund ve 21.8 asist ortalamalarıyla sahada yer alıyor.

Mücadelede hakem üçlüsü olarak Orkun Yurttaş, Aydın Karaçam ve Ali Rıza Pinat görev alacak.

