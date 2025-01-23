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Alagöz Holding Iğdır FK'dan Çifte Transfer: İbrahim Akdağ ve Muammer Sarıkaya Renklerimize Katıldı

Alagöz Holding Iğdır FK, İbrahim Akdağ ve Muammer Sarıkaya’yı kadrosuna katarak yeni sezon için güçlendi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 22:11
Alagöz Holding Iğdır FK'dan Çifte Transfer: İbrahim Akdağ ve Muammer Sarıkaya Renklerimize Katıldı

Alagöz Holding Iğdır FK İki Yeni Transferle Güçleniyor

Alagöz Holding Iğdır FK, transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekiyor. Kulüp, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'dan İbrahim Akdağ ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Akdağ'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Muammer Sarıkaya da Renklerimizi Seçti

İkinci transfer ise Uğur Okulları İstanbulspor'dan kiralık olarak gelen Muammer Sarıkaya oldu. Kulüp, Sarıkaya ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamış bulunuyor. Kulübün yaptığı açıklamada, "Yeni transferimiz Sarıkaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

Bu iki transferle birlikte Iğdır FK'nın yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturarak daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.

Trendyol 1. Lig takımlarından Alagöz Holding Iğdır FK, aynı ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor'dan...

Trendyol 1. Lig takımlarından Alagöz Holding Iğdır FK, aynı ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor'dan İbrahim Akdağı'ı transfer etti.

Trendyol 1. Lig takımlarından Alagöz Holding Iğdır FK, aynı ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor'dan...

Trendyol 1. Lig takımlarından Alagöz Holding Iğdır FK, aynı ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor'dan İbrahim Akdağı'ı transfer etti.

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