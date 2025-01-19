Alagöz Holding Iğdır FK'nın Üzücü Mağlubiyeti: Teknik Direktör Osman Özköylü Açıklamalarda Bulundu

Alagöz Holding Iğdır FK, Boluspor'a 1-0 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Teknik Direktör Osman Özköylü açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 19:21
Alagöz Holding Iğdır FK'nın Üzücü Mağlubiyeti: Teknik Direktör Osman Özköylü Açıklamalarda Bulundu

Alagöz Holding Iğdır FK- Boluspor Maçının Ardından

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Osman Özköylü, takımının gösterdiği mücadeleye rağmen sonuçtan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Osman Özköylü'nün Açıklamaları

Özköylü, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Çok iyi oynadığımız, mücadele ettiğimiz, galibiyeti hak ettiğimiz bir maçta mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Son dakikada golü atsak sevinen biz olacağız ama o pozisyonun devamında golü yiyoruz. Üzerimizde ciddi bir şanssızlık var. Çocuklar çok istiyor, biz de çok çalışıyoruz. Sahada mücadelemiz olağanüstü iyiydi," dedi.

İlk yarıda birçok duran top kazandıklarını ve bunları doğru kullandıklarını belirten Özköylü, "Ama topu içeri sokamadık. Gerçekten üzgünüz, içimden bir şeyler söylemek geliyor. Ancak, inançlı insanlarız ve takdir ilahi, gayretin bir yerde kırılacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Boluspor Teknik Direktörü Kahraman'dan Değerlendirme

Boluspor'un teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman ise, Iğdır deplasmanının zor şartlar içerdiğini vurgulayarak, "Hem hava şartları hem dinlenen bir Iğdır takımı vardı. Takımımın mücadeleci ruhunu kutluyorum, geçtiğimiz maçı analiz eden ekibim sayesinde rakibin zaaflarını düzgün bir şekilde değerlendirdik," açıklamasında bulundu.

Uzatma dakikalarında gelen golü yorumlayan Kahraman, "Çalıştığımız yerden gol attık. Son dakika da olsa maç 90 dakika ve artılar var. Mutluyum, oyuncularımı kutluyorum. Bundan sonra da Iğdır takımına başarılar diliyorum," dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde karşılaştığı Boluspor'a 1-0...

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde karşılaştığı Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde karşılaştığı Boluspor'a 1-0...

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde karşılaştığı Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, açıklamada bulundu.

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