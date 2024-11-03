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Alagöz Holding Iğdır FK'nın Zaferi ve MKE Ankaragücü'nün Mücadelesi

Iğdır FK, Ankaragücü karşısında önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktörler maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 23:12
Alagöz Holding Iğdır FK'nın Zaferi ve MKE Ankaragücü'nün Mücadelesi

Alagöz Holding Iğdır FK'nın Önemli Galibiyeti

Trendyol 1. Lig 11. haftasında, Alagöz Holding Iğdır FK, Iğdır Şehir Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kazandıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

Yalçın Koşukavak'ın Açıklamaları

Koşukavak, "4 haftadır 2 beraberlik ve 2 galibiyet almıştık ancak serimizi kırmak kritik öneme sahipti. Bu maçta oyuncularım harika bir savunma gösterdi ve skora göre oyun oynamayı başardılar. İlerleyen zamanlarda daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum," dedi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak'ın Derecelendirmeleri

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Oyuncularının sahada çok mücadele ettiğini, ancak gol fırsatlarını değerlendiremediklerini vurguladı. Koçak, "Maalesef sadece bir penaltı pozisyonuyla karşılaşmayı tamamladık. Oynamak isteyen bir takım olarak galip gelemedik. Türkiye'de görev almaya yeni başladım, ama bu tarzda futbol oynamak istemiyoruz. Oyunun akışını kesmek, ülke futbolunun gelişimine zarar veriyor," şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, her iki teknik direktör de maçın kendi takımları açısından önemine değinirken, Iğdır FK'nın kazandığı bu galibiyetle moral bulduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig 11. haftasında Iğdır Şehir Stadı'nda konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen...

Trendyol 1. Lig 11. haftasında Iğdır Şehir Stadı'nda konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Yalçın Koşukavak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig 11. haftasında Iğdır Şehir Stadı'nda konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen...

Trendyol 1. Lig 11. haftasında Iğdır Şehir Stadı'nda konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Yalçın Koşukavak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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