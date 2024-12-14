Alanya'nın Voleybol Yıldızı Bardia Saadat Zirveye Kilitlenmiş Durumda

SMS Efeler Ligi'nde mücadele eden On Hotels Alanya Belediyespor'un İranlı pasör çaprazı Bardia Saadat, takımının ligdeki başarısını artırmak için elinden geleni yapıyor. 22 yaşındaki Saadat, hem kendi kariyeri hem de takımı için büyük hedefler belirlediğini ifade etti.

Türkiye Macerası ve Başarıları

Bardia Saadat, Türkiye'deki macerasına 2022-2023 sezonunda TÜRŞAD ile başladı. 2023 yılında Alanya Belediyespor'a transfer olan Saadat, burada sergilediği performansla ligin en skorer üçüncü oyuncusu olma başarısını elde etti. 2023-2024 sezonunda ise takımına 105 sette 549 sayı kazandırarak Galatasaray'dan Jan Hadrava ve Halkbank'tan Azizi Nimir Abdel'in ardından en çok sayı atan üçüncü oyuncu oldu.

Yaşadığı Trauma ve Geri Dönüş

Geçtiğimiz sezon play-off oynama hakkı kazanan Alanya Belediyespor, Saadat'ın geçirdiği trafik kazası ile zor bir dönem geçirdi. Kazada yaralanan Saadat, tüm yaz boyunca süren tedavi sürecinin ardından yeniden sahalara döndü. Kazanın ardından yaşadığı korkularla başa çıkmaya çalışan Saadat, umudunu kaybetmediğini vurguladı.

Yeni Sezonda Hedefleri

2024-2025 sezonuna iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Saadat, takımının başarısı için bireysel hedefler peşinde koşmadığını ifade etti. Bardia Saadat, "Arkadaşlarımın desteğiyle buraya geldim. Önceliğimiz, Alanya Belediyespor'un ilk senesinde akıllarda iz bırakmasıydı," dedi.

Türk Voleyboluna Dair Umutlar

Türkiye voleybolundaki kadınların ve erkeklerin yükselişinin, voleybola olan ilgiyi artırdığına dikkat çeken Saadat, “Sultanlar Ligi'ne ilgi erkeklerden daha fazla. Ancak, son yıllarda erkeklerde de gelişme var. Daha iyi oyuncularla daha iyi bir lige tanıklık etmek istiyoruz,” değerlendirmesini yaptı.

On Hotels Alanya Belediyespor, SMS Efeler Ligi'nde 11 hafta sonunda elde ettiği 6 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.

SMS Efeler Ligi takımlarından On Hotels Alanya Belediyespor'un skor yükünü çeken İranlı pasör çaprazı Bardia Saadat, Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Salonu'ndaki antrenman öncesi, AA muhabirine açıklamada bulundu.

SMS Efeler Ligi takımlarından On Hotels Alanya Belediyespor'un skor yükünü çeken İranlı pasör çaprazı Bardia Saadat, Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Salonu'ndaki antrenman öncesi, AA muhabirine açıklamada bulundu.