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Alanya Triatlon Yarışları Tamamlandı

Alanya'da düzenlenen 33. Triatlon Yarışları ve Avrupa Triatlon Kupası sonuçlandı; ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 21:39
Alanya Triatlon Yarışları Tamamlandı

Alanya Triatlon Yarışları Sona Erdi

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Alanya Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen 33. Alanya Triatlon Yarışları tamamlandı.

Avrupa Triatlon Kupası Heyecanı

Galip Dere Plajı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yaş grubu ve halk triatlonu ile birlikte 2024 Avrupa Triatlon Kupası yarışları düzenlendi.

Etkinliğe katılan 112 sporcu, 26 farklı ülkeden geldi. Avrupa Triatlon Kupası'nda yarışmacılar, toplamda 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarını tamamlamak için mücadele etti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarış sonunda elit kadınlar kategorisinde, Almanya'dan Julia Bröcker 56 dakika 38 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Onu, İngiltere'den Annabel Morton 56 dakika 52 saniye ile ikinci, İtalya'dan Angelica Prestia 56 dakika 53 saniye ile üçüncü takip etti.

Elit erkekler kategorisinde ise, ilk sırayı Fransız sporcu Thomas Hansmaennel 50 dakika 58 saniye ile aldı. İkinci sırada Guillaume Hay (51 dakika) yer alırken, üçüncülüğü Basile Fouchard (51 dakika 5 saniye) elde etti.

Ödül Töreni

Yarışların ardından düzenlenen törenle, dereceye giren sporculara ödülleri Alanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu yetkilileri tarafından verildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Alanya Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen 33. Alanya...

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Alanya Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen 33. Alanya Triatlon Yarışları sona erdi. Galip Dere Plajı'nda düzenlenen 33. Alanya Triatlonu kapsamında yaş grupları, halk triatlonu ve 2024 Avrupa Triatlon Kupası yarışları gerçekleştirildi. 26 ülkeden 112 sporcunun katıldığı Avrupa Triatlon Kupası'nda sporcular, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarını tamamladı. Erkekler kategorisinde Thomas Hansmaennel birinci oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Alanya Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen 33. Alanya...

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Alanya Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen 33. Alanya Triatlon Yarışları sona erdi. Galip Dere Plajı'nda düzenlenen 33. Alanya Triatlonu kapsamında yaş grupları, halk triatlonu ve 2024 Avrupa Triatlon Kupası yarışları gerçekleştirildi. 26 ülkeden 112 sporcunun katıldığı Avrupa Triatlon Kupası'nda sporcular, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarını tamamladı. Erkekler kategorisinde Thomas Hansmaennel birinci oldu.

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