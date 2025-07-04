Alanyaspor 2025-2026 Sezonu İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını antrenmanlarla hız kesmeden sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 23:22
Alanyaspor 2025-2026 Sezonu İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde idman yaptı.

Antrenmana ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan takım, idmanı taktiksel çalışmayla tamamladı. Futbolcuların yeni sezon için büyük bir heyecanla çalıştığı gözlemlendi.

Alanyaspor, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek. Takım, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak için tüm gücünü seferber ediyor.

Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman da...

Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman da Yusuf Karagöz (önde) ve Ertuğrul Taşkıran (arkada) da yer aldı.

Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman da...

Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman da Yusuf Karagöz (önde) ve Ertuğrul Taşkıran (arkada) da yer aldı.

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