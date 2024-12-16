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Alanyaspor, Amed Sportif Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 17:40
Alanyaspor, Amed Sportif Maçına Hazır

Alanyaspor, Amed Sportif Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Alanyaspor, heyecanla maç saatini bekliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma çalışması ile başladı ve ardından top kapma çalışması yapıldı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Corendon Alanyaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma, Gain Park Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.

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