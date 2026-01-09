Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: "Hocamızın oyuncu talebi olmadı"

Hasan Çavuşoğlu, Joao Pereira’dan yönetime yönlendirilmiş oyuncu talebi olmadığını, kadronun yeterli olduğunu ve harcama limitinde sorun bulunmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:53
Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı beklenen seviyenin altında tamamladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, ikinci yarı hedeflerinin toparlanmak ve şanssızlıkları kırmak olduğunu söyledi.

Sezon değerlendirmesi

Çavuşoğlu, takımın durumu hakkında şunları kaydetti: "Beklentimiz en az 25 puandı ama futbolda şanssızlıklar her takımda olduğu gibi bizde de vardı. Kazanmamız gereken maçları berabere bitirdik ya da kaybettiğimiz maçlar da oldu ama futbolun içerisinde bunlar var. İnşallah ikinci yarı daha da toparlanırız ve şanssızlığı da kırarsak ligi daha iyi bir noktada bitireceğimize inanıyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Anadolu takımları, büyük takımlarla oynadığında futbolcular daha motive oluyor aslında bunu futbolcularımızla da konuşuyoruz. Her takıma aynı motive olmamız gerektiğini söylüyorum. Hoca da aynısını dile getiriyor, vurguluyor ama futbolun içerisinde bunlar var. Anadolu takımları, denk takımlar olduğu için o motivasyon bazen gösterilemeyebiliyor. Bunu dile getiriyorum ama rahatsız olduğumu da söyleyebilirim. İnşallah ikinci yarı her takıma karşı motivasyonumuzun iyi olmasını temenni ediyorum".

"Görüştüğümüz, aldığımız bir futbolcu yok"

"Şimdiye kadar hocamızın yönetimimizden, transfer komitesinden bir oyuncu talebi olmadı." Çavuşoğlu, devre arası transferleriyle ilgili değerlendirmesinde, sezon başında geniş bir kadro kurduklarını ve Afrika Kupası’na giden üç oyuncuları olduğunu belirtti. "Aslında kadromuzda yabancı sayımız yeterli, bu yıl yerli oyunculara da ağırlık verdik. Transferin bitmesine de var. Önümüzdeki günlerde gelişme yaşanırsa paylaşırız. Ama şu anda görüştüğümüz, aldığımız bir futbolcu yok." ifadelerini kullandı.

Başkan ayrıca, "Alanyaspor’da Ogundu, Maestro ve Ümit Akdağ olsun, Türkiye’nin ve bazı Avrupa takımlarının gündeminde, takip edilen oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncularımız kıymetli ama henüz kulübümüze resmi olarak bir şey gelmedi. Söylentiler var, konuşulanlar var ama resmi olarak kulübümüze herhangi bir teklif yok. Zaten devre arası bizim çok önemli. Devre arasında yeni ve iyi oyuncu almak çok zor. Bizim oyunculara da teklif gelirse ve burayı boşaltırsak sıkıntı bir süreç yaşayabiliriz ama dediğim gibi şu anda kulübümüze gelen resmi bir teklif yok" şeklinde konuştu.

Harcama limiti ve yönetim

Türkiye Futbol Federasyonu’nun harcama limitleriyle ilgili soruya da yanıt veren Çavuşoğlu, "Bizim harcama limitiyle ilgili bir sıkıntımız yok. Alanyaspor’un kaliteli, 45 kişilik bir yönetimi var. Biz kulübü en iyi nasıl idare ederiz, Süper Lig’de nasıl en iyi şekilde devam ederiz, gece, gündüz bunun çalışmasını yapıyoruz. Kulüp yönetmek gerçekten dünyanın en zor işi ama çok şükür dengeli bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Transferlerde, ödemelerimizde akıcı bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince düzgün iş yapmaya çalışıyoruz. Harcama limitiyle ilgili de herhangi bir sıkıntımız yok, tabloda ortada zaten" dedi.

