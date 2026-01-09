Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: "Hocamızın oyuncu talebi olmadı"

"Görüştüğümüz, aldığımız bir futbolcu yok"

"Şimdiye kadar hocamızın yönetimimizden, transfer komitesinden bir oyuncu talebi olmadı." Çavuşoğlu, devre arası transferleriyle ilgili değerlendirmesinde, sezon başında geniş bir kadro kurduklarını ve Afrika Kupası’na giden üç oyuncuları olduğunu belirtti. "Aslında kadromuzda yabancı sayımız yeterli, bu yıl yerli oyunculara da ağırlık verdik. Transferin bitmesine de var. Önümüzdeki günlerde gelişme yaşanırsa paylaşırız. Ama şu anda görüştüğümüz, aldığımız bir futbolcu yok." ifadelerini kullandı.

Başkan ayrıca, "Alanyaspor’da Ogundu, Maestro ve Ümit Akdağ olsun, Türkiye’nin ve bazı Avrupa takımlarının gündeminde, takip edilen oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncularımız kıymetli ama henüz kulübümüze resmi olarak bir şey gelmedi. Söylentiler var, konuşulanlar var ama resmi olarak kulübümüze herhangi bir teklif yok. Zaten devre arası bizim çok önemli. Devre arasında yeni ve iyi oyuncu almak çok zor. Bizim oyunculara da teklif gelirse ve burayı boşaltırsak sıkıntı bir süreç yaşayabiliriz ama dediğim gibi şu anda kulübümüze gelen resmi bir teklif yok" şeklinde konuştu.

Harcama limiti ve yönetim

Türkiye Futbol Federasyonu’nun harcama limitleriyle ilgili soruya da yanıt veren Çavuşoğlu, "Bizim harcama limitiyle ilgili bir sıkıntımız yok. Alanyaspor’un kaliteli, 45 kişilik bir yönetimi var. Biz kulübü en iyi nasıl idare ederiz, Süper Lig’de nasıl en iyi şekilde devam ederiz, gece, gündüz bunun çalışmasını yapıyoruz. Kulüp yönetmek gerçekten dünyanın en zor işi ama çok şükür dengeli bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Transferlerde, ödemelerimizde akıcı bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince düzgün iş yapmaya çalışıyoruz. Harcama limitiyle ilgili de herhangi bir sıkıntımız yok, tabloda ortada zaten" dedi.

