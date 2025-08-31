Alanyaspor - Beşiktaş: Sergen Yalçın 4 değişiklikle sahada

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Konferans Ligi'ndeki Lausanne maçının kadrosuna göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ta ilk 11 ve yedekler

Yalçın, Alanya Oba Stadı'nda maça Mert Günok, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Muçi, Rafa Silva ve Abraham on biriyle çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Joao Mario, Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu yer aldı.

Sergen Yalçın, UEFA Konferans Ligi'nde evlerinde 1-0 mağlup olarak Avrupa'dan elendikleri Lausanne maçının ilk 11'inde yer alan Taylan Bulut, Emirhan Topçu ve Joao Mario ile sakatlığı süren Paulista'nın yerine Djalo, Muçi, Jurasek ve Kartal Kayra Yılmaz'a yer verdi.

Alanyaspor'da değişiklikler ve kadro

Turuncu-yeşilli takımın Portekizli teknik direktörü Joao Pereira, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Eyüpspor maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Pereira, Eyüpspor karşısında ilk 11'de yer alan Güven Yalçın'ın yerine İbrahim Kaya'yı, Sporar'ın yerine de Ogundu'yu tercih etti.

Pereira, karşılaşmaya Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang, Ogundu 11'iyle çıktı.

Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Güven Yalçın, Arda Usluoğlu, Janvier, Fatih Aksoy ve Viana yer aldı.