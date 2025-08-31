DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.478.724,19 -0,32%

Alanyaspor - Beşiktaş: Sergen Yalçın 4 değişiklikle sahada

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor karşısında UEFA Konferans Ligi'ndeki Lausanne kadrosuna göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 21:52
Alanyaspor - Beşiktaş: Sergen Yalçın 4 değişiklikle sahada

Alanyaspor - Beşiktaş: Sergen Yalçın 4 değişiklikle sahada

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Konferans Ligi'ndeki Lausanne maçının kadrosuna göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ta ilk 11 ve yedekler

Yalçın, Alanya Oba Stadı'nda maça Mert Günok, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Muçi, Rafa Silva ve Abraham on biriyle çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Joao Mario, Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu yer aldı.

Sergen Yalçın, UEFA Konferans Ligi'nde evlerinde 1-0 mağlup olarak Avrupa'dan elendikleri Lausanne maçının ilk 11'inde yer alan Taylan Bulut, Emirhan Topçu ve Joao Mario ile sakatlığı süren Paulista'nın yerine Djalo, Muçi, Jurasek ve Kartal Kayra Yılmaz'a yer verdi.

Alanyaspor'da değişiklikler ve kadro

Turuncu-yeşilli takımın Portekizli teknik direktörü Joao Pereira, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Eyüpspor maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Pereira, Eyüpspor karşısında ilk 11'de yer alan Güven Yalçın'ın yerine İbrahim Kaya'yı, Sporar'ın yerine de Ogundu'yu tercih etti.

Pereira, karşılaşmaya Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang, Ogundu 11'iyle çıktı.

Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Güven Yalçın, Arda Usluoğlu, Janvier, Fatih Aksoy ve Viana yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe 3-1 Sonrası: Zeki Murat Göle'den Değerlendirme
2
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Mourinho sonrası Göle ile 4'lü savunma ve transfer değişikliği
3
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIPAV Kupası'nda Almanya'yı 3-1 Yendi
4
Bodo/Glimt ve Pafos ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
5
Kairat, penaltılarla ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde — Anarbekov 3 penaltı kurtardı
6
Hesap.com Antalyaspor, Gençlerbirliği Maçına Hazır
7
Erzurumspor FK Yeni Sezonda Hibrit Çim Zemininde Oynayacak

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta