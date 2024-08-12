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Alanyaspor, Eyüpspor ile Berabere Kaldı

Alanyaspor ve Eyüpspor maçından sonra Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 01:49
Alanyaspor, Eyüpspor ile Berabere Kaldı

Alanyaspor - Eyüpspor Maç Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında, Corendon Alanyaspor, Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımının performansına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kaçırılan Fırsatlar ve İhtiyaç duyulan Transferler

Tekke, maç boyunca 8-9 net gol pozisyonu yakaladıklarını belirterek, "Maçın hikayesi farklı olabilirdi," ifadelerini kullandı. Ayrıca, sezona dair yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, "Geçen sezonki problemlerin devam ettiğini görüyorum. Ön bölgeye oyuncu ihtiyacımız var," diye ekledi.

Yeni Oyuncuların Uyumu ve Gelecek Planları

Takıma katılan yeni oyuncuların uyumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tekke, ilk bölümde zorluk yaşayabileceklerini kaydetti. Yine de planlarının ve organizasyonlarının doğru olduğunu vurguladı.

Tekke, oyuncularını tebrik ederek, "Kesinlikle hak eden taraf bizdik. Ligin güçlü takımlarından RAMS Başakşehir ile zorlu bir maç oynayacağız, buna odaklanmamız gerekiyor," şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyapor'un...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyapor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyapor'un...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyapor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

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