UEFA Şampiyonlar Ligi: Son 16 Takım Belli Oldu!

Devler Ligi'nde Son 16 Takım Belli Oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off mücadeleleri sona erdi ve son 16 tura yükselen takımlar belirlendi. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda, rakiplerini eleyerek başarılı olan takımlar şunlardır:

Feyenoord

Club Brugge

Bayern Münih

Benfica

Borussia Dortmund

PSG

Real Madrid

PSV

Play-off turunu geçerek gruplarında ilk 8'de yer alan takımlar ise direkt son 16 turuna yükseldi. Bu takımlar arasında:

Liverpool

Barcelona

Arsenal

Inter

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Lille

Aston Villa

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, çeyrek final ve yarı final maçlarının kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Tüm futbolseverler bu heyecan verici kura çekimini merakla bekliyor.