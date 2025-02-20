UEFA Şampiyonlar Ligi: Son 16 Takım Belli Oldu!

Devler Ligi'nde son 16 tura yükselen takımlar netleşti. Play-off mücadelesi tamamlandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 01:49
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 01:49
UEFA Şampiyonlar Ligi: Son 16 Takım Belli Oldu!

Devler Ligi'nde Son 16 Takım Belli Oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off mücadeleleri sona erdi ve son 16 tura yükselen takımlar belirlendi. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda, rakiplerini eleyerek başarılı olan takımlar şunlardır:

  • Feyenoord
  • Club Brugge
  • Bayern Münih
  • Benfica
  • Borussia Dortmund
  • PSG
  • Real Madrid
  • PSV

Play-off turunu geçerek gruplarında ilk 8'de yer alan takımlar ise direkt son 16 turuna yükseldi. Bu takımlar arasında:

  • Liverpool
  • Barcelona
  • Arsenal
  • Inter
  • Atletico Madrid
  • Bayer Leverkusen
  • Lille
  • Aston Villa

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, çeyrek final ve yarı final maçlarının kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Tüm futbolseverler bu heyecan verici kura çekimini merakla bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
PSV, Juventus'u Eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya Yükseldi
2
Fenerbahçe, Anderlecht ile Rövanşa Çıkıyor: Mourinho ve Szymanski'den Önemli Açıklamalar
3
Erzurumspor FK, Sylla Cheickne ile Anlaştı
4
UEFA Şampiyonlar Ligi: Son 16 Takım Belli Oldu!
5
PSV, Juventus'u Eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya Yükseldi
6
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve PSG Son 16'ya Yükseldi
7
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Çimsa ÇBK Mersin, Valencia Basket'e Yenildi

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı