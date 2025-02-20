UEFA Şampiyonlar Ligi: Son 16 Takım Belli Oldu!

Devler Ligi'nde Son 16 Takım Belli Oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off mücadeleleri sona erdi ve son 16 tura yükselen takımlar belirlendi. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda, rakiplerini eleyerek başarılı olan takımlar şunlardır:
- Feyenoord
- Club Brugge
- Bayern Münih
- Benfica
- Borussia Dortmund
- PSG
- Real Madrid
- PSV
Play-off turunu geçerek gruplarında ilk 8'de yer alan takımlar ise direkt son 16 turuna yükseldi. Bu takımlar arasında:
- Liverpool
- Barcelona
- Arsenal
- Inter
- Atletico Madrid
- Bayer Leverkusen
- Lille
- Aston Villa
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, çeyrek final ve yarı final maçlarının kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Tüm futbolseverler bu heyecan verici kura çekimini merakla bekliyor.