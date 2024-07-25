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Alanyaspor, Gaius Makouta'yı Transfer Etti

Corendon Alanyaspor, Boavista'nın orta saha oyuncusu Gaius Makouta ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 23:51
Alanyaspor, Gaius Makouta'yı Transfer Etti

Corendon Alanyaspor'un Yeni Transferi

Corendon Alanyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Gaius Makouta'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Portekiz 1. Lig ekiplerinden Boavista ile başarılı bir sezon geçiren Makouta, Alanyaspor'un yeni transferi olmaktan dolayı mutluluk duyuyor.

Beşiktaş Forması ile Yeni Bir Başlangıç

Kulüp, Makouta ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, en son Boavista forması giyen orta saha oyuncusu Gaius Makouta ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ailemize hoş geldin Makouta" denildi.

Alanyaspor'un bu transferle birlikte orta saha gücünü artırmayı hedeflediği bildirildi. Takım, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlıyor.

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