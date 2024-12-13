Alanyaspor, Gaziantep FK Maçına Hazır

Alanyaspor, Gaziantep FK Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın evinde oynayacağı Gaziantep FK maçına hazırlıklarını büyük bir titizlikle tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Yoğun Antrenman Programı

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, futbolcuların ardından top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmaları yer aldı. Takım, Gaziantep FK karşısında sergileyeceği performans için son hazırlıklarını yapıp maça hazır hale geldi.