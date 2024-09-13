Alanyaspor, Genç Yetenek Arda Usluoğlu'nu Transfer Etti

Corendon Alanyaspor, Arda Usluoğlu ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, genç santrafor Arda Usluoğlu'nu Bucaspor 1928'den transfer etti. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, transferin son gününde, 17 yaşındaki forvet oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hasan Çavuşoğlu’ndan Açıklamalar

Çavuşoğlu, Arda Usluoğlu'nu geçen sezon da kadrolarına katmayı istemelerine rağmen bu transferin gerçekleşmediğini belirtti. Bucaspor 1928 Kulübü başkanına teşekkür eden Çavuşoğlu, "Arda, geleceği parlak bir oyuncu. Alanyaspor'un hedefleri doğrultusunda buraya gelmesi kritik. Önünde uzun bir yol var ve Alanyaspor onun yeni evi olacak. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Arda Usluoğlu'ndan İlk Yorumlar

Arda Usluoğlu ise Alanyaspor ailesine katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Alanyaspor gibi değerli bir camianın beni tercih etmesi beni çok mutlu etti. Saha içinde ve dışında Alanyaspor'a yakışacak her şeyi yapacağım." şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Bucaspor 1928'in santrafor oyuncusu Arda Usluoğlu'nu (fotoğrafta) kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Bucaspor 1928'in santrafor oyuncusu Arda Usluoğlu'nu (fotoğrafta) kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Bucaspor 1928'in santrafor oyuncusu Arda Usluoğlu'nu (fotoğrafta) kadrosuna kattı.