Alanyaspor, Göztepe Maçına Hazır

Alanyaspor Göztepe'ye Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

İdman Detayları

Kulüp, idmanların Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştiğini duyurdu. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmaları ile başladı.

Top Kapma ve Taktik Çalışmaları

Antrenman, dar alanlarda yapılan top kapma organizasyonları ile devam etti. Çalışmalar, taktik antrenmanlarla sona erdi. Alanyaspor, maçı kazanarak ligdeki sıralamasını yükseltmeyi hedefliyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.