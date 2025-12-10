DOLAR
Elazığ Belediyespor Muş'ta 3-0 ile Liderliğini Sürdürdü

Elazığ Belediyespor, Muş deplasmanında Muş Olimpik Spor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:46
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 16. Grup mücadelesi

Elazığ Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Muş Olimpik Spor Voleybol Takımını 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Üst üste galibiyetler alarak zirvedeki yerini koruyan Elazığ ekibi, bugün Muş Yeni Spor Salonunda oynanan maçta rakibine baştan sona üstünlük kurdu. Setler 15-25, 18-25 ve 17-25 sonuçlandı.

Bu sonuçla takımın puanı 38e yükseldi ve liderlik devam etti.

Elazığ Belediyespor, bir sonraki maçında 20 Aralık Cumartesi, saat 15.00'te Şırnak Spor Salonu'nda 73 Şırnak Belediye Voleybol Takımı ile karşılaşacak.

