Elazığ Belediyespor Muş'ta 3-0 ile Liderliğini Sürdürdü

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 16. Grup mücadelesi

Elazığ Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Muş Olimpik Spor Voleybol Takımını 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Üst üste galibiyetler alarak zirvedeki yerini koruyan Elazığ ekibi, bugün Muş Yeni Spor Salonunda oynanan maçta rakibine baştan sona üstünlük kurdu. Setler 15-25, 18-25 ve 17-25 sonuçlandı.

Bu sonuçla takımın puanı 38e yükseldi ve liderlik devam etti.

Elazığ Belediyespor, bir sonraki maçında 20 Aralık Cumartesi, saat 15.00'te Şırnak Spor Salonu'nda 73 Şırnak Belediye Voleybol Takımı ile karşılaşacak.

TÜRKİYE KADINLAR VOLEYBOL 2. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN ELAZIĞ BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI, DEPLASMANDA MUŞ OLİMPİK SPOR VOLEYBOL TAKIMI’NI 3-0 MAĞLUP ETTİ