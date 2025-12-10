DOLAR
42,6 -0,07%
EURO
49,66 -0,2%
ALTIN
5.758,11 0,1%
BITCOIN
3.926.603,45 0,93%

Massadio Haidara: "Karagümrük zor maç olacak"

Haidara, Kocaelispor'un Fatih Karagümrük maçını zor bulduğunu, takım uyumunun arttığını, kupayı ciddiye aldıklarını ve taraftara teşekkür ettiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 19:08
Massadio Haidara: "Karagümrük zor maç olacak"

Massadio Haidara: "Karagümrük zor maç olacak"

Kocaelisporlu savunmacı Massadio Haidara, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında pazar günü saat 17.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Fatih Karagümrük maçına dair değerlendirmelerde bulundu.

Takımın bugün tam kadro çalıştığını belirten 33 yaşındaki oyuncu, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karagümrük değerlendirmesi

Haidara, karşılaşmayla ilgili olarak "Zor maç olacak. Biz de o sıralardaydık. O takımlar daha fazla mücadele ediyorlar, tıpkı bizim yaptığımız gibi" ifadelerini kullandı.

Takım uyumu ve adaptasyon

Sezon başından beri yaşanan değişimi ve takım içi uyum sürecini değerlendiren Haidara, "Sezon başından beri çok geliştik. Neredeyse takımın yarısı yeni transfer olmuştu ve uyum sağlamamız zaman aldı. Sonra da özgüvenimiz arttı ve iyi işler yapmaya başladık. Hala bazı eksiklerimiz olsa da iyiden iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Benim adaptasyon sürecim de iyi gitti. Neredeyse tamamladım. Bu süreçte hocamdan çok destek aldım. Sorular sordum ve o da bana anlattı" dedi.

Ligin karakteri

Süper Lig'i diğer liglerle kıyaslayan Haidara, "Farklı ülkelerde oynadım. Türkiye Ligi, biraz zor bir lig. Her ligin zorluğu var ancak burada da farklı liglerden, farklı farklı oyuncular var. Türkiye Ligi daha fiziksel ve burada daha hızlı oyuncular var. Buna göre çalışmalar yapıyoruz" sözleriyle Türkiye ligindeki fiziksel oyuna dikkat çekti.

Kupa hedefi

Ziraat Türkiye Kupası hakkında da konuşan deneyimli oyuncu, "Aslında baktığımızda kupa Avrupa’ya gitmek için en iyi ve kısa yol gibi görünüyor. Biz de bu konuyu ciddiye alıyoruz. Almamız da gerekiyor zaten. İlk oynadığımız kupa maçında bunu gösterdik. Grup aşamasında da zor olacağını düşünüyorum" dedi.

Taraftara teşekkür

Haidara son olarak taraftarlara teşekkür ederek, "Taraftarımızın muhteşem olduklarını söyleyebilirim. Galibiyet alamadığımız dönemde bile yanımızda oldular. Galibiyet almaya başladıktan ve işler iyi gitmeye başladıktan sonra da desteklerini artırdılar. Biz onların önünde oynamaktan büyük keyif alıyoruz" ifadelerini kullandı.

MASSADİO HAİDARA

MASSADİO HAİDARA

SÜPER LİG’DE KOCAELİSPOR PAZAR GÜNÜ OYNAYACAĞI KARAGÜMRÜK MAÇININ HAZIRLIKLARINI BUGÜNKÜ...

İLGİLİ HABERLER

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Belediyespor Muş'ta 3-0 ile Liderliğini Sürdürdü
2
Nikolic: Samsunspor maçı Avrupa'da devam için kritik
3
Massadio Haidara: "Karagümrük zor maç olacak"
4
Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Alper Hamurcu Dönemi Sona Erdi
5
Adem Çağlayan: "Kötü günler geride kalacak" — Elazığspor İnegölspor Hazırlıkları
6
Ayvacık'ta Güreş Kursu Meyvelerini Veriyor
7
Türkiye Basketbol Ligi: Bandırma Bordo, Kocaeli'yi 82-61 Yendi

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi