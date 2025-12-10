Massadio Haidara: "Karagümrük zor maç olacak"

Kocaelisporlu savunmacı Massadio Haidara, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında pazar günü saat 17.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Fatih Karagümrük maçına dair değerlendirmelerde bulundu.

Takımın bugün tam kadro çalıştığını belirten 33 yaşındaki oyuncu, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karagümrük değerlendirmesi

Haidara, karşılaşmayla ilgili olarak "Zor maç olacak. Biz de o sıralardaydık. O takımlar daha fazla mücadele ediyorlar, tıpkı bizim yaptığımız gibi" ifadelerini kullandı.

Takım uyumu ve adaptasyon

Sezon başından beri yaşanan değişimi ve takım içi uyum sürecini değerlendiren Haidara, "Sezon başından beri çok geliştik. Neredeyse takımın yarısı yeni transfer olmuştu ve uyum sağlamamız zaman aldı. Sonra da özgüvenimiz arttı ve iyi işler yapmaya başladık. Hala bazı eksiklerimiz olsa da iyiden iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Benim adaptasyon sürecim de iyi gitti. Neredeyse tamamladım. Bu süreçte hocamdan çok destek aldım. Sorular sordum ve o da bana anlattı" dedi.

Ligin karakteri

Süper Lig'i diğer liglerle kıyaslayan Haidara, "Farklı ülkelerde oynadım. Türkiye Ligi, biraz zor bir lig. Her ligin zorluğu var ancak burada da farklı liglerden, farklı farklı oyuncular var. Türkiye Ligi daha fiziksel ve burada daha hızlı oyuncular var. Buna göre çalışmalar yapıyoruz" sözleriyle Türkiye ligindeki fiziksel oyuna dikkat çekti.

Kupa hedefi

Ziraat Türkiye Kupası hakkında da konuşan deneyimli oyuncu, "Aslında baktığımızda kupa Avrupa’ya gitmek için en iyi ve kısa yol gibi görünüyor. Biz de bu konuyu ciddiye alıyoruz. Almamız da gerekiyor zaten. İlk oynadığımız kupa maçında bunu gösterdik. Grup aşamasında da zor olacağını düşünüyorum" dedi.

Taraftara teşekkür

Haidara son olarak taraftarlara teşekkür ederek, "Taraftarımızın muhteşem olduklarını söyleyebilirim. Galibiyet alamadığımız dönemde bile yanımızda oldular. Galibiyet almaya başladıktan ve işler iyi gitmeye başladıktan sonra da desteklerini artırdılar. Biz onların önünde oynamaktan büyük keyif alıyoruz" ifadelerini kullandı.

MASSADİO HAİDARA