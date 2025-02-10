Alanyaspor, Hatayspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ligin 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Bu antrenmanda, Fenerbahçe maçında ilk 11'de yer alan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma ve pas çalışmalarıyla idmanı tamamladı.