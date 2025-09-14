EAFF 2025: Türkiye 5-1 İngiltere — Milliler İkinci Oldu

EAFF 2025'te Türkiye, İngiltere'yi 5-1 yenerek turnuvayı ikinci tamamladı; Polonya şampiyon oldu ve 2026 Dünya Kupası'nda seri başı hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 18:15
Türkiye 5-1 İngiltere — EAFF 2025'te Milliler Gümüşe Yürüdü

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde Türkiye, Yavuz Selim Stadı'nda oynanan maçta İngiltere'yi 5-1 mağlup ederek organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Maç Detayları

Türkiye'nin gollerini Tuncay Efe Hankulu, Ömer Güleryüz (2) ve Serkan Dereli (2) kaydetti. İngiltere'nin tek sayısı ise Fisher Nathan'dan geldi.

Puan Durumu ve Sonuç

Ligde Polonya 7 puanla lider, Türkiye 6 puanla ikinci, İngiltere 4 puanla üçüncü ve İtayla puansız dördüncü olarak tamamladı. Şampiyon Polonya, 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'na seri başı olarak gitme hakkı elde etti.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde İngiltere'yi 5-1 yenen Türkiye 2. oldu.

