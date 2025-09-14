EAFF 2025: Türkiye 5-1 İngiltere — Milliler İkinci Oldu

Türkiye 5-1 İngiltere — EAFF 2025'te Milliler Gümüşe Yürüdü
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde Türkiye, Yavuz Selim Stadı'nda oynanan maçta İngiltere'yi 5-1 mağlup ederek organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Maç Detayları
Türkiye'nin gollerini Tuncay Efe Hankulu, Ömer Güleryüz (2) ve Serkan Dereli (2) kaydetti. İngiltere'nin tek sayısı ise Fisher Nathan'dan geldi.
Puan Durumu ve Sonuç
Ligde Polonya 7 puanla lider, Türkiye 6 puanla ikinci, İngiltere 4 puanla üçüncü ve İtayla puansız dördüncü olarak tamamladı. Şampiyon Polonya, 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'na seri başı olarak gitme hakkı elde etti.
