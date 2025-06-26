Alanyaspor, İbrahim Kaya ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Corendon Alanyaspor'dan Yeni Transfer

Corendon Alanyaspor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'dan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu İbrahim Kaya ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza Töreni ve Açıklamalar

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde, bu transferin kulüp için önemli bir adım olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, İbrahim Kaya'nın 1. Lig'de oldukça başarılı bir sezon geçirdiğini vurgulayarak, "Kaya, kulübüne büyük katkılar sağladı. İnşallah daha fazlasını Alanyaspor'a sağlayacaktır. Süper Lig'de daha da başarılı olacağını umuyoruz. Hem İbrahim'e hem de Alanyaspor'umuza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

İbrahim Kaya'nın Düşünceleri

İbrahim Kaya ise Alanyaspor'a transfer olduğu için büyük bir sorumluluğun bilincinde olduğunu ifade etti. "Alanyaspor'da mücadele etmek bir onur. Bandırmaspor'dan geldim, orada final kaybettik. Tüm personele ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni bir sayfa açıyorum. Süper Lig'de hayallerimi gerçekleştirmeyi umuyorum. Bu forma için elimden geleni yapacağım." dedi.

Konuşmaların ardından Kaya, Alanyaspor ile karşılıklı olarak sözleşmeyi imzaladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor takımından 24 yaşındaki sol kanat İbrahim Kaya (solda) ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda) da yer aldı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor takımından 24 yaşındaki sol kanat İbrahim Kaya (solda) ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda) da yer aldı.