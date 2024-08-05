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Alanyaspor İkas Eyüpspor Maçına Hazırlanmaya Devam Ediyor

Corendon Alanyaspor, İkas Eyüpspor maçı için idmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 22:45
Alanyaspor İkas Eyüpspor Maçına Hazırlanmaya Devam Ediyor

Alanyaspor Maç Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında 11 Ağustos Pazar günü İkas Eyüpspor ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Kulübün resmi açıklamalarına göre, turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke liderliğinde antrenman yaptı.

Antrenman Detayları

İdmanın başında ısınma hareketleri gerçekleştiren takım, ardından 5’e 2 top kapma çalışmasına geçerek hem eğlenceli hem de zorlu bir çalışma ortamı sağladı. Antrenman sona ermeden önce oyuncular, iki grup halinde dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Corendon Alanyaspor, bu hazırlıkların ardından hazırlıklarını sürdürerek eyüpspor karşılaşmasına hazır bir şekilde çıkmayı hedefliyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü İkas Eyüpspor ile...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü İkas Eyüpspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü İkas Eyüpspor ile...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü İkas Eyüpspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü İkas Eyüpspor ile...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü İkas Eyüpspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü İkas Eyüpspor ile...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü İkas Eyüpspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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