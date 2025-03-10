Alanyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Corendon Alanyaspor, 15 Mart'ta Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 21:10
Alanyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Alanyaspor, Kasımpaşa Mücadelesi İçin Hazırlık Yapıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklara hız verdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde iki grup halinde antrenman yaptı.

İdmana İki Farklı Grup

Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışmaları ile idmana devam etti. Diğer futbolcular ise, ısınma egzersizlerinin ardından dar alanda oyunla idmanı tamamlayarak, maç öncesi form tutmaya çalıştılar.

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