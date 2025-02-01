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Alanyaspor, Orta Saha Oyuncusu Enes Keskin'i Kadrosuna Katıyor

Corendon Alanyaspor, Enes Keskin ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki oyuncu takıma katıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:28
Alanyaspor, Orta Saha Oyuncusu Enes Keskin'i Kadrosuna Katıyor

Corendon Alanyaspor'dan Transfer Hamlesi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, orta saha oyuncusu Enes Keskin ile önemli bir transfere imza attı.

Enes Keskin ile 4,5 Yıl Sürecek Sözleşme

23 yaşındaki genç oyuncu, turuncu-yeşilli ekip ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı duyuruda, "Ailemize hoş geldin Enes Keskin." ifadelerine yer verdi.

Bu transfer, Alanyaspor'un orta saha gücünü artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Keskin'in takıma katılmasıyla birlikte takımın dinamik yapısının daha da güçlenmesi bekleniyor.

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