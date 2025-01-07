Alanyaspor, Trabzonspor Maçına Hazır!

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten edinilen bilgilere göre, antrenman Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı ve ardından top kapma oyunları ile devam etti. Son bölümde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Karşılaşma, yarın Papara Park'ta saat 18.00'de başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek.