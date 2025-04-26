Alanyaspor, Trabzonspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan'da deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-yeşil ekip, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yoğun bir antrenman programı gerçekleştirdi.

Işınma hareketleriyle başlayan çalışma, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Takım, karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmak için tüm gücünü ortaya koydu.

Maç Detayları

Yarın saat 16.00'da Papara Park Stadı'nda oynanacak olan Trabzonspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, iki ekip için de büyük önem taşıyor. Taraftarlar, takımlarının bu önemli mücadelede sergileyeceği performansı merakla bekliyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tamamladı.