Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 20. Hafta: Eyüpspor Hazırlıkları Başladı

Alanyaspor Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig 20. hafta öncesi tesis çalışması

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı.

Antrenman, Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma çalışması ile başladı. Çalışma, pas çalışması ile devam etti ve antrenman geniş alanda oyun ile sona erdi.

Takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

