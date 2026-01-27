Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 20. Hafta: Eyüpspor Hazırlıkları Başladı

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 20. haftasında Eyüpspor maçı için Joao Pereira yönetiminde antrenmanlara başladı; hazırlıklar yarın sürecek.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 20:19
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 20:19
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı.

Antrenman, Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma çalışması ile başladı. Çalışma, pas çalışması ile devam etti ve antrenman geniş alanda oyun ile sona erdi.

Takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

