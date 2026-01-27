Sabriye Şengül Ankara’da Juhasz Beata’yı Nakavt Edip Altın Madalya Kazandı

Maç Özeti

Dünya Kick Boks Şampiyonu ve milli sporcu Sabriye Şengül, Ankara’da düzenlenen Vendetta Fight Night organizasyonunda Macar rakibi Juhasz Beata'yı nakavt ederek altın madalya kazandı.

Karşılaşma, Devlet Bahçeli Eğitim ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kafese çıkan Şengül, müsabakanın ilk anlarından itibaren üstün bir oyun sergiledi ve mücadelenin ikinci raundunda nakavtla galibiyete ulaştı.

Tepkiler ve Kutlama

Müsabaka sonrası ay-yıldızlı bayrağı omuzlarına alan Şengül, tribünlerden izleyen sporseverlerin uzun süren alkışlarıyla karşılandı. Seyirciler milli sporcunun performansını takdirle izledi.

DÜNYA KİCK BOKS ŞAMPİYONU VE MİLLİ SPORCU SABRİYE ŞENGÜL, ANKARA’DA DÜZENLENEN VENDETTA FİGHT NİGHT ORGANİZASYONUNDA MACAR RAKİBİ JUHASZ BEATA’YI NAKAVT EDEREK ALTIN MADALYA KAZANDI.