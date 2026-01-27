Sabriye Şengül Ankara’da Juhasz Beata’yı Nakavt Edip Altın Madalya Kazandı

Dünya Kick Boks Şampiyonu Sabriye Şengül, Ankara'daki Vendetta Fight Night'ta Juhasz Beata'yı ikinci rauntta nakavt ederek altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:07
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:07
Maç Özeti

Dünya Kick Boks Şampiyonu ve milli sporcu Sabriye Şengül, Ankara’da düzenlenen Vendetta Fight Night organizasyonunda Macar rakibi Juhasz Beata'yı nakavt ederek altın madalya kazandı.

Karşılaşma, Devlet Bahçeli Eğitim ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kafese çıkan Şengül, müsabakanın ilk anlarından itibaren üstün bir oyun sergiledi ve mücadelenin ikinci raundunda nakavtla galibiyete ulaştı.

Tepkiler ve Kutlama

Müsabaka sonrası ay-yıldızlı bayrağı omuzlarına alan Şengül, tribünlerden izleyen sporseverlerin uzun süren alkışlarıyla karşılandı. Seyirciler milli sporcunun performansını takdirle izledi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

