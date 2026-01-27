Aydın'da Minikler 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile Sömestrde Havuz Keyfi

Aydın Efeler'de yarı olimpik havuzda sömestrde minikler, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle ücretsiz eğitim alıp sertifika ve tatil keyfini yaşıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:03
Aydın’ın Efeler ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimler devam ediyor; sömestr tatiline giren minikler hem yüzme öğreniyor hem de tatilin tadını çıkarıyor.

Projenin kapsamı ve hedefi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmaları sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrası 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın’da da aralıksız devam ediyor. Bakanlığın yüzme öğretme hedefini her yıl artıran uygulamayla Aydın’da yüzme bilmeyen kalmaması amaçlanıyor.

Eğitimler, sertifikalar ve yeni kurslar

Son olarak Efeler Pınarbaşı Yüzme Havuzu'nda eğitimlerine devam eden minikler, uzman antrenörler eşliğinde derslerini sürdürüyor. Proje kapsamında iki aylık ücretsiz eğitimlerini tamamlayan çocuklar sertifikalarını alıyor. Kasım ve Aralık ayı içinde toplamda 200 çocuk eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Ocak ayı itibariyle iki ay sürecek yeni kurslar da başladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında öğrencilerimiz hem yüzme öğreniyor hem de tatilin keyfini çıkarıyor" ifadeleri yer aldı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

