Yalçın Koşukavak: "Hakem İkinci Yarıda Bizi Orta Sahayı Geçirmedi" — Keçiörengücü 2-2 İstanbulspor

Yalçın Koşukavak: "Hakem ikinci yarıda bizi orta sahayı geçirmedi"

Trendyol 1. Lig 21. hafta | İstanbulspor 2-2 Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında oynanan mücadeleyi iki takım için de zor bir karşılaşma olarak nitelendiren Koşukavak, alt sıralardan kurtulma hedeflerini vurguladı ve oyunun gidişine ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Koşukavak, maçın tartışmalı anlarına değinerek, hakem yönetimini eleştirdi: "Hakem ikinci yarıda bizi orta sahayı geçirmedi". Teknik adam, atak yaparken sık sık faul çalındığını ifade etti ve yaşananları "garip bir maç" olarak değerlendirdi.

Karşılaşmanın bazı önemli anlarına dair Koşukavak'ın sözleri şöyle: "Bir gol attık, ben 10 defa izledim ofsayt değil. Ofsayt verdiler. 1-0 geriye düştükten sonra 2-1 öne geçtik. Hakem ikinci yarıda bizi orta sahayı geçirmedi. Biz atak yaparken her şeye faul çaldı."

Son olarak, deplasmanda alınan 1 puanın sevindirici olmadığını belirten Koşukavak, takımın performansına rağmen puandan memnun olmadıklarını söyledi: "Deplasmanda kazandığımız 1 puana sevinemiyoruz".

