Tammy Abraham Aston Villa'ya 21 milyon Euro'ya transfer oldu

Beşiktaş, forvet Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya 21.000.000 Avro karşılığında kesin transferini KAP'a bildirdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 20:50
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 20:50
Tammy Abraham Aston Villa'ya 21 milyon Euro'ya transfer oldu

Tammy Abraham Aston Villa'ya transfer oldu

Beşiktaş, transferi KAP'a bildirdi

Beşiktaş forması giyen forvet Tammy Abraham, İngiliz ekibi Aston Villa ile anlaşarak İngiltere'ye transfer oldu. Transfer bedeli olarak 21.000.000 Avro (21 milyon Euro) ödeneceği bildirildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklama, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletildi. Açıklamada transferin kesinleştiği ve şartların belirtildiği ifade edildi.

Açıklamada yer alan metin:

"Profesyonel futbolcumuz Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham’ın, Aston Villa FC Limited’e kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 21.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca, FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Aston Villa FC Limited tarafından ödenecektir."

Beşiktaş, resmi bildirimle transferin tamamlandığını duyurdu ve ödeme ile ilgili hükümler ile dayanışma katkılarının Aston Villa tarafından karşılanacağını belirtti.

TAMMY ABRAHAM

TAMMY ABRAHAM

TAMMY ABRAHAM

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aliağa FK, Koray Kılınç'ı Kadrosuna Kattı
2
Tammy Abraham Aston Villa'ya 21 milyon Euro'ya transfer oldu
3
Sabriye Şengül Ankara’da Juhasz Beata’yı Nakavt Edip Altın Madalya Kazandı
4
Aydın'da Minikler 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile Sömestrde Havuz Keyfi
5
Sivasspor Hazırlıklarını Tamamladı: Amed Sportif Faaliyetler Maçı Yarın
6
Ağrı'da 2026 Doğu Anadolu Muay Thai Bölge Şampiyonası başladı
7
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye Veda Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları