Tammy Abraham Aston Villa'ya 21 milyon Euro'ya transfer oldu

Tammy Abraham Aston Villa'ya transfer oldu

Beşiktaş, transferi KAP'a bildirdi

Beşiktaş forması giyen forvet Tammy Abraham, İngiliz ekibi Aston Villa ile anlaşarak İngiltere'ye transfer oldu. Transfer bedeli olarak 21.000.000 Avro (21 milyon Euro) ödeneceği bildirildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklama, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletildi. Açıklamada transferin kesinleştiği ve şartların belirtildiği ifade edildi.

Açıklamada yer alan metin:

"Profesyonel futbolcumuz Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham’ın, Aston Villa FC Limited’e kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 21.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca, FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Aston Villa FC Limited tarafından ödenecektir."

Beşiktaş, resmi bildirimle transferin tamamlandığını duyurdu ve ödeme ile ilgili hükümler ile dayanışma katkılarının Aston Villa tarafından karşılanacağını belirtti.

TAMMY ABRAHAM