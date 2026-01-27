Aliağa FK, Koray Kılınç'ı Kadrosuna Kattı

Aliağa FK, Erzurumspor'dan 25 yaşındaki forvet Koray Kılınç ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 21:25
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 21:25
Aliağa FK, Koray Kılınç'ı Kadrosuna Kattı

Aliağa FK, Koray Kılınç'ı Kadrosuna Kattı

25 yaşındaki forvetle 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşma

Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK forması giyen 25 yaşındaki forvet Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Erzurumspor’da forma giyen forvet oyuncusu Koray Kılınç’la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Koray Kılınç’a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayıp profesyonel olan Koray Kılınç, kariyerinde Sakaryaspor, İstanbulspor, Turgutluspor, Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK, Sarıyer ve son olarak Erzurumspor FK formalarını giydi.

ALİAĞA FK, ERZURUMSPOR’DAN KORAY KILINÇ’I KADROSUNA KATTI

ALİAĞA FK, ERZURUMSPOR’DAN KORAY KILINÇ’I KADROSUNA KATTI

ALİAĞA FK, ERZURUMSPOR’DAN KORAY KILINÇ’I KADROSUNA KATTI

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aliağa FK, Koray Kılınç'ı Kadrosuna Kattı
2
Tammy Abraham Aston Villa'ya 21 milyon Euro'ya transfer oldu
3
Sabriye Şengül Ankara’da Juhasz Beata’yı Nakavt Edip Altın Madalya Kazandı
4
Aydın'da Minikler 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile Sömestrde Havuz Keyfi
5
Sivasspor Hazırlıklarını Tamamladı: Amed Sportif Faaliyetler Maçı Yarın
6
Ağrı'da 2026 Doğu Anadolu Muay Thai Bölge Şampiyonası başladı
7
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye Veda Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları