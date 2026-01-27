Aliağa FK, Koray Kılınç'ı Kadrosuna Kattı

25 yaşındaki forvetle 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşma

Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK forması giyen 25 yaşındaki forvet Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Erzurumspor’da forma giyen forvet oyuncusu Koray Kılınç’la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Koray Kılınç’a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayıp profesyonel olan Koray Kılınç, kariyerinde Sakaryaspor, İstanbulspor, Turgutluspor, Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK, Sarıyer ve son olarak Erzurumspor FK formalarını giydi.

