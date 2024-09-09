Alanyaspor, Ui-jo Hwang ile Güçlendi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, kadrosuna kattığı Güney Koreli santrafor Ui-jo Hwang için imza töreni düzenlendi.

Başkan Çavuşoğlu: "Forvet hattımız daha da güçlendi"

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Hwang'ın transferinin takımın forvet hattını güçlendirdiğini belirtti. Çavuşoğlu, Hwang'ın hedefinin ve kulübe katkının önemli olduğunu vurguladı:

"Bu sene Hwang'dan beklentimiz çok yüksek. Kendisi de bunun bilincinde zaten. Şimdi forvet hattımız daha da güçlendi. Serdar Dursun ve Cordova ile güçlü bir forvet hattı oluşturduğumuzu düşünüyorum."

Çavuşoğlu ayrıca, büyük harcamalar yapan takımlar olduğunu ve normal bütçeli kulüplerin bu tür transferler yapmakta zorlandığını ifade etti. İlk dört maçta sadece 2 puan aldıklarından "hoşnut" olmadıklarını belirtti. Hedeflerine ulaşmaları için teknik heyete ve futbolculara sonuna kadar güvendiklerini söyledi. Çavuşoğlu, şu açıklamaları yaptı:

"Fenerbahçe dışında 3 maçta iyi futbol oynadık ama sonuca yansıtamadık. Kaçırdığımız gollerin hesabı yok. Futbolda bunlar var."

Hwang: "Bu sezon katkı sağlamak istiyorum"

Hwang, Alanyaspor ile bir yıllık daha sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Geçen sezon kiralık olarak katıldığı Alanyaspor’da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeterince katkı veremediğini ifade etti:

"Umarım bu sezon sakatlık olmaz. Çünkü geçen sene bundan çok çektim. Bu sezon çok fazla maç oynamak ve takımıma çok sayıda gol atarak katkı sağlamak istiyorum. Umarım, bu sene geçen seneye göre daha iyi olur."

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, kadrosuna kattığı Güney Koreli santrafor Ui-jo Hwang için imza töreni düzenledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, kadrosuna kattığı Güney Koreli santrafor Ui-jo Hwang için imza töreni düzenledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, kadrosuna kattığı Güney Koreli santrafor Ui-jo Hwang için imza töreni düzenledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, kadrosuna kattığı Güney Koreli santrafor Ui-jo Hwang için imza töreni düzenledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, kadrosuna kattığı Güney Koreli santrafor Ui-jo Hwang için imza töreni düzenledi.