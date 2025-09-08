Alcaraz, ABD Açık Zaferiyle Yeniden Dünya 1 Numara Oldu

ABD Açık'ta Jannik Sinner'i 3-1 yenerek şampiyon olan Carlos Alcaraz, ATP'de yeniden dünya 1 numarasına yükseldi; WTA'de Sabalenka zirvede.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:24
Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta İtalyan Jannik Sinner'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan İspanyol Carlos Alcaraz, ATP dünya sıralamasında tekrar birinci sıraya yükseldi.

ATP Sıralamasında Son Durum

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından açıklanan yeni haftanın klasmanına göre, 22 yaşındaki Alcaraz Eylül 2023'ten bu yana ilk kez yeniden dünya 1 numarası olmayı başardı. Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, 2022 ABD Açık şampiyonluğu sonrası 19 yıl 4 ay ile tarihin en genç 1 numarası olmuş ve bugüne kadar toplam 36 hafta listenin zirvesinde yer almıştı.

Jannik Sinner ise 10 Haziran 2024'te dünya 1 numarası olmuş ve bu konumu 65 hafta boyunca korumuştu. Listenin üçüncü sırasında ise Alman Alexander Zverev bulunuyor.

WTA: Sabalenka Zirvede, Zeynep Sönmez Yükselişte

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından açıklanan yeni klasmanda, ABD Açık'ta şampiyonluğunu koruyan Belaruslu Aryna Sabalenka zirvedeki yerini sürdürdü.

ABD Açık'ta ilk kez ana tabloda mücadele eden ve ikinci turda Ukraynalı Marta Kostyuk'a 2-1 mağlup olan milli tenisçi Zeynep Sönmez, 7 sıra yükselerek yeniden 74 numara'ya çıktı. Milli sporcu, üçüncü tura kadar çıkarak tarihi başarı yakaladığı Wimbledon'ın ardından temmuz ayında klasmanın 74. basamağında yer almış ve kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti.

WTA klasmanında Iga Swiatek ikinci, Coco Gauff ise üçüncü sırada bulunuyor.

