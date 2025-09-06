Alcaraz, Djokovic'i 3-0 Yenerek ABD Açık Finaline Yükseldi

Yarı finalde İspanyol raketten net galibiyet

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i setlerde 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler yarı finalinde karşılaşan ikili, 2 saat 23 dakika süren mücadelede setleri 6-4, 7-6 ve 6-2 ile tamamladı ve Alcaraz, Djokovic'i 3-0 ile mağlup etti.

Diğer yarı final eşleşmesinde, 1 numaralı seribaşı İtalyan raket Jannik Sinner ile 25 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime bu gece karşı karşıya gelecek.