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Alex de Souza'dan Volkan Demirel'e Duygusal Paylaşım

Alex de Souza, eski takım arkadaşı Volkan Demirel'e sosyal medyada duygusal bir mesaj gönderdi ve yeni görevinde başarı diledi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:52
Alex de Souza'dan Volkan Demirel'e Duygusal Paylaşım

Futbolun Getirdiği Duygular

Alex de Souza, eski takım arkadaşı ve şu anki rakibi Volkan Demirel için duygusal bir mesaj paylaştı. 8,5 yıl boyunca birlikte oynadığı kalecisi ile karşılaşmanın heyecanını dile getiren Alex, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nostaljik bir anıyı da paylaştı.

Başarı Dileği ve Nostaljik Anılar

Onvo Antalyaspor'un Teknik Direktörü olan Alex, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından eski takım arkadaşı Demirel'e başarı diledi. Alex, paylaşımlarında, yıllar önce Demirel'in kendisini Fenerbahçe formasıyla sırtında taşıdığı fotoğraf ile maç öncesi birlikte çektikleri yeni bir fotoğrafı bir araya getirdi.

Alex de Souza, sözlerine şu ifadelerle son verdi: 'Futbol ve getirdiği duygular... Bugün 8,5 yıl beraber oynadığım kalecimle karşı karşıya geldim. Bu kadar zaman sonra tekrar görüşmek güzeldi. Görevinde başarılar dilerim. Sevgilerimle Kaptan.' Bu içten sözler, futbol dünyasında dostluk ve bağların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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