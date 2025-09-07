Alex Marquez Katalonya Grand Prix'ini Kazandı | MotoGP 15. Ayağı

Alex Marquez Katalonya Grand Prix'sinde Zaferle Ayrıldı

Barselona'da 24 turluk çekişme

BK8 Gresini takımının İspanyol pilotu Alex Marquez, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Katalonya Grand Prix'ini kazanarak sezonun ikinci zaferine ulaştı. Yarış, Barselona şehrindeki 4,66 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Alex Marquez, bitiş çizgisini 40 dakika 14.093 saniyeyle geçerek rakiplerini geride bıraktı.

Bu sezon 10 etap galibiyeti alan 6 kez MotoGP şampiyonu İspanyol Marc Marquez (Ducati Lenovo), kardeşi Alex'in 1.740 saniye gerisinde ikinci, İtalyan Enea Bastianini (Red Bull KTM) ise liderin 5.562 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun 16. yarışı San Marino Grand Prix'si, 14 Eylül Pazar günü koşulacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası

1. Marc Marquez (İspanya): 487 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 305

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 237

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 197

5. Pedro Acosta (İspanya): 183