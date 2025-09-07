DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Alex Marquez Katalonya Grand Prix'ini Kazandı | MotoGP 15. Ayağı

BK8 Gresini'nin İspanyol pilotu Alex Marquez, Katalonya Grand Prix'sini 40 dakika 14.093 ile kazanarak sezonun ikinci zaferini elde etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 16:19
Alex Marquez Katalonya Grand Prix'ini Kazandı | MotoGP 15. Ayağı

Alex Marquez Katalonya Grand Prix'sinde Zaferle Ayrıldı

Barselona'da 24 turluk çekişme

BK8 Gresini takımının İspanyol pilotu Alex Marquez, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Katalonya Grand Prix'ini kazanarak sezonun ikinci zaferine ulaştı. Yarış, Barselona şehrindeki 4,66 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Alex Marquez, bitiş çizgisini 40 dakika 14.093 saniyeyle geçerek rakiplerini geride bıraktı.

Bu sezon 10 etap galibiyeti alan 6 kez MotoGP şampiyonu İspanyol Marc Marquez (Ducati Lenovo), kardeşi Alex'in 1.740 saniye gerisinde ikinci, İtalyan Enea Bastianini (Red Bull KTM) ise liderin 5.562 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun 16. yarışı San Marino Grand Prix'si, 14 Eylül Pazar günü koşulacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası

1. Marc Marquez (İspanya): 487 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 305

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 237

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 197

5. Pedro Acosta (İspanya): 183

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da 3'te 3 yaptı — Genel klasmanda 39 puan fark
2
ikas Eyüpspor-Galatasaray Maçı 13 Eylül'e Alındı
3
EuroBasket 2025: Gürcistan 80-70 ile Fransa'yı eledi
4
2025 FIVB Dünya Şampiyonası: A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'ya 3-2 Yenilerek Gümüş Madalya Aldı
5
Beşiktaş GAİN 86-81: Gloria Pre-Season Games 2025'te TOFAŞ'ı Yendi
6
Dünya Boks Şampiyonası'nda 3 Milli Sporcu Üst Tura Yükseldi - Liverpool
7
İstanbulspor, Kerem Ay'ı Beşiktaş'tan 2025-2026 Sonuna Kadar Kiraladı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı