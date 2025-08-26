DOLAR
Alex Mumbru Hastaneye Kaldırıldı — Almanya Milli Basketbol Takımı'nda Önlem

Almanya Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Alex Mumbru, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Tampere'de hastaneye kaldırıldı; dönüş tarihi belirsiz.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:58
Federasyon duyurdu

Almanya Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Alex Mumbru, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Almanya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 46 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının önlem amaçlı dün Finlandiya'nın Tampere kentindeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, Mumbru'nun hastanede yatarak tedavi gördüğü ve şu anda kendini önemli ölçüde daha iyi hissettiği kaydedildi.

Federasyon ayrıca, Mumbru'nun takıma ne zaman dönebileceğinin henüz belli olmadığını açıkladı.

Karadağ maçı için görev dağılımı

Açıklamada, 27 Ağustos Çarşamba günü Karadağ'a karşı oynanacak 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçında, yardımcı antrenör Alan Ibrahimagic'in takımın başında olacağı belirtildi.

