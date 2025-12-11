DOLAR
UEFA Konferans Ligi: Samsunspor 1-0 AEK Atina - İlk Yarı

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor, AEK Atina karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 21:44
UEFA Konferans Ligi: Samsunspor 1-0 AEK Atina - İlk Yarı

UEFA Konferans Ligi: Samsunspor 1-0 AEK Atina (İlk Yarı)

UEFA Konferans Ligi 5. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında Yunan ekibi AEK Atina ile karşılaştı. İlk yarı, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Holse’nin pasında soldan kaleye paralel bir şekilde topu gönderen Musaba’nın ortasında meşin yuvarlak Moukoudi’ye çarparak filelere gitti. 1-0

8. dakikada Ntcham’ın kalenin cephesinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

12. dakikada Ntcham’ın ceza sahası yayından plase vuruşunda top direğin sağından auta çıktı.

17. dakikada Koita’nın röveşatasından seken topa ceza sahasında sert vuran Pereyra’nın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

30. dakikada Mouandilmadji’nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Ntcham’ın şutunu kaleci Strakosha son anda çeldi.

34. dakikada Mantalos’un kullandığı serbest atışında ceza sahası içinde Moukoudi’nin kafa vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

Stat ve hakemler

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Thomas Luczynski (Fransa)

Kadrolar

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Olivier Ntcham, Emre Kılınç, Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Joe Mendes, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Çift, Tahsin Bülbül, Ebrima Ceesay

Teknik Direktör: Thomas Reis

AEK Atina: Thomas Strakosha, Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios, Orbelin Pineda, Petros Mantalos, Razvan Marin, Aboubakary Koita, Roberto Pereyra, Luka Jovic

Yedekler: Angelos Angelopoulos, Alberto Brignoli, Domogoj Vida, James Penrice, Christos Kosidis, Konstantinos Chrisopoulos, Marko Grujic, Derek Kutesa, Niclas Eliasson

Teknik Direktör: Marco Nikolic

Goller ve kartlar

Gol: Moukoudi (dk. 4 k.k.) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Satka (Samsunspor); Marin, Mantalos (AEK Atina)

UEFA KONFERANS LİGİ 5. HAFTA MAÇINDA SAMSUNSPOR, SAHASINDA YUNANİSTAN EKİBİ AEK ATİNA İLE...

UEFA KONFERANS LİGİ 5. HAFTA MAÇINDA SAMSUNSPOR, SAHASINDA YUNANİSTAN EKİBİ AEK ATİNA İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI KIRMIZI-BEYAZLILARIN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI.

UEFA KONFERANS LİGİ 5. HAFTA MAÇINDA SAMSUNSPOR, SAHASINDA YUNANİSTAN EKİBİ AEK ATİNA İLE...

