AK Parti'li Saygılı'dan Cemil Tugay'a: İzmir'e 8,5 milyar TL kredi yanıtı

Bilal Saygılı, Cemil Tugay'ın 'krediler onaylanmıyor' eleştirisine, İzmir'e sağlanan 8,5 milyar TL ve diğer kredi desteklerinin AK Parti girişimiyle verildiğini hatırlatarak yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:58
İzmir Büyükşehir Başkanı'nın eleştirisine sert tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın "kredilerimiz onaylanmıyor" yönündeki hükümet eleştirisine yanıt verdi. Saygılı, eleştiriyi "hayretle izledik" sözleriyle değerlendirdi ve İzmir'e sağlanan finansmanın hükümet ile AK Parti teşkilatlarının öncülüğünde sağlandığını vurguladı.

Saygılı'nın iddiaları ve öne çıkan mesajlar

Saygılı, Dünya Bankası kaynaklı projeye ilişkin olarak, temel atma töreninde konuşulan kaynağın İzmir'e özel olarak sağlandığını belirterek, "Temelini attığınız projenin kredisini İzmir’e özel sağlayan biziz. Onaylayan biziz" dedi. Saygılı, söz konusu projenin tutarını 170 milyon Euro olarak ifade ederek bunun karşılığının 8,5 milyar TL olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Dünya Bankası programı kapsamında hayata geçirilen hattın ayrıca 3 milyar TL tutarında bir yağmur suyu ayrıştırma hattı olarak belirtildiği hatırlatıldı. Saygılı, projenin onay tarihinin 2023 olduğunu, ancak uygulamada gecikmenin iki yıl boyunca Büyükşehir tarafından yaşandığını söyledi.

Saygılı, İzmir'e sağlanan diğer destekleri de sıraladı: Ege Mahallesi köprülü kavşağı ve yan yolları için İller Bankası'ndan sağlanan 38 milyon Euro (yaklaşık 2 milyar TL), 25 yıl vadeli ve Çevre Bakanlığı garantili finansman ile itfaiye araçları için devlet desteğiyle temin edilen 20 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar TL) kredi yardımını örnek gösterdi.

Saygılı, ayrıca AK Parti İzmir milletvekillerini ve teşkilatlarını eleştiren Tugay'a, "Bir zahmet SGK ve vergi borçlarını ödeyin" çağrısında bulundu. "İzmir’e kazandırdığımız bir kaynak üzerinden hükümete yüklenmek, bulduğunuz en kolay yol olmuş" ifadelerini kullandı.

Siyasi ton ve beklenti

İl Başkanı, konuşmasının sonunda belediyenin projeleri zamanında tamamlaması gerektiğini vurgulayarak, "Her kürsüye çıktığınızda hükümete laf yetiştirmeyi bırakın; size sağlanan desteğin gereğini yapın, işinizi yapın" dedi. Saygılı, ayrıca CHP'li belediyeciliğin yarım kalan projelere ilişkin eleştirisini sürdürdü ve mevcut projelerin de aksatılmamasını temenni etti.

Öne çıkan rakamlar: 170 milyon Euro (8,5 milyar TL), 3 milyar TL yağmur suyu hattı, 38 milyon Euro (~2 milyar TL) köprülü kavşak finansmanı, 20 milyon Euro (~1 milyar TL) itfaiye aracı kredisi.

