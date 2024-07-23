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ALG Spor'dan Şampiyonluk Vurgusu

ALG Spor, yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyor. Başkan Ali Gözcü, başarı için klübün kenetlendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:20
ALG Spor'dan Şampiyonluk Vurgusu

ALG Spor'dan Şampiyonluk Vurgusu

ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamaya hazır olduklarını açıkladı. Gözcü, Türkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunun şampiyonu olarak geçen yıl yaşanan hayal kırıklığını unuttuklarını belirtti.

Yeni Sezon İçin İstikrar ve Başarı

Geçen sezonu bekledikleri puan ve sıralamada bitiremediklerini ifade eden Gözcü, takımda değişikliklere gitmeden, teknik direktör Hilmi Bugüner ile bu yıla devam ettiklerini kaydetti. "Bu yıl Hilmi hocamızla ve yardımcı hocalarımızla yolumuza devam edeceğiz," diyen Gözcü, istikrarın önemli olduğuna vurgu yaptı.

Şampiyonluk Hedefi

Başkan Gözcü, ALG Spor'un her zaman zirveye oynamayı hedeflediğini ve bu yıl da şampiyonluk için kenetlendiklerini belirtti. "Buraya gelen oyuncuların hepsi de şampiyonluk hedefiyle geliyor" diyerek Gaziantep halkının da şampiyonluk beklentisi içinde olduğunu dile getirdi.

Altyapı Çalışmaları

Gözcü, kadın futbolunun Gaziantep'te yaygınlaştığını ve bu konuda ALG Spor'un ciddi katkısı olduğunu söyledi. Altyapıya önem verdiklerini aktaran Gözcü, "Gaziantep'te en az 5 takım var; bu takımlarda oynayan oyuncuların %60’ının yolu ALG Spor'dan geçmiştir" diyerek, altyapı projeleri üzerinde çalıştıklarını ve katkı sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Gözcü, "Bu yıl altyapıyla alakalı farklı düşüncelerimiz var. İlerleyen günlerde bu konuda değişiklikler yapabiliriz," sözlerini ekledi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu şampiyonu ALG Spor'un kulüp başkanı Ali Gözcü...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu şampiyonu ALG Spor'un kulüp başkanı Ali Gözcü, AA muhabirine, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacaklarını ve hedefe ulaşmak için kenetlendiklerini söyledi.

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