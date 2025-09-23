Ali Koç'tan Fenerbahçe kongre üyelerine veda mesajı

Ali Koç, yayımladığı veda mektubunda Fenerbahçe kongre üyelerine seslendi; birlik, aidiyet ve hizmet vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 23:50
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Ali Koç, yayımladığı mesajla sarı-lacivertli kulübün kongre üyelerine veda etti.

Mektubun satır başları

"Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum." Koç mektubunda, birlikte paylaşılan sevinç ve üzüntülerden söz etti ve üyeliğin sorumluluğunu vurguladı.

Ali Koç, kulübün gerçek gücünün, üyelerin taşıdığı bilinçte yattığını belirtti ve hizmetin yalnızca makamla sınırlı olmadığını ifade etti.

"Fenerbahçe'ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil; duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür."

Her zorlukta birlik olunduğuna dikkat çeken Koç, veda yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin; rekabetin değil, kenetlenmenin zamanıdır. Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Ben bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum. Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın. Sevgi ve selamlarımla."

