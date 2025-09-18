Ali Koç’tan MHK ve TFF’ye Sert İddialar: 'Seçimlere 4 Gün Kala Operasyon'

Ali Koç’tan MHK ve Hakem Atamalarına Sert Eleştiri

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yaptığı görüşmelerin ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakem atamaları, yabancı hakem uygulamaları ve hakemlik sınavlarına ilişkin iddiaları kamuoyuyla paylaştı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile gelen Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Federasyona gidiş nedeni ve ilk değerlendirme

Koç, federasyona geliş nedenini maç skoru üzerinden yapılmış tepkilerle ilişkilendirmediğini belirterek, "Maç skoruna göre federasyona gelip, bas bas bağırıp yangın çıkaran bir kulüp değiliz. Bu bize yapılmış net bir operasyon." dedi.

Hakem atamaları: Manuel ve seçim öncesi operasyon iddiası

Hakem atamalarının manuel yapıldığını vurgulayan Koç, "Geçmişte Fenerbahçe camiasında derin sıkıntıları olan ve hiç arzu edilmeyen bir saha hakeminin, bununla beraber bir süre önce soyadını değiştiren malum bir VAR hakeminin bizim maçımıza yollanması, seçim öncesi bir operasyondur." ifadelerini kullandı. Koç, sözlerini "Seçimlere 4 gün kala bu hakemlerin atanmasının ne kadar sakınca oluşturabileceğini... Ben dün 'Hayatta olduğum sürece bunun hesabını sormak boynumun borcudur.' dedim." diyerek sürdürdü.

MHK başkanı ve isimlere ilişkin iddialar

Koç, TFF bünyesindeki yabancı hakem danışmanlarının Alanyaspor maçına ilişkin yorumlarına şaşırdıklarını belirterek, pozisyon yorumlarını aktardı: "Kol doğal pozisyonunda ve Jayden Oosterwolde’nin kendisini yere bıraktığı yazıyor."

Elindeki bilgileri TFF Başkanı ile paylaştığını söyleyen Koç, MHK ile ilgili ağır iddialarda bulundu: "MHK Başkanı hayatı boyunca 6 Süper Lig maçı yönetmiş." Ayrıca VAR koordinatörü yardımcısının hakemlik kariyeri ve davranışlarına dair iddiaları sıraladı; kumarhane görüntülenmesi, savunma istenmesi, emekliye ayrılma, ardından VAR direktör yardımcılığına getirilme, FIFA dil sınavlarını yardım alarak geçme, koşu testlerini geçememesi ve rapor alıp sonra geri getirilmesi gibi noktaları aktardı. Koç, bu kişilerden birinin isim olarak Yaşar Kemal Uğurlu olduğunu özellikle not düşülmesini istedi.

Dernek, aidat ve atama iddiaları

Koç, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) İstanbul Başkanı Ferdi Karabulut ismini vererek, derneğe üyelik ve 50 bin TL aidat iddiasını paylaştı: "Buraya üye olmak istemeyenlerin maç atamalarında ve terfilerinde sıkıntı olur." Ayrıca bu sezon Süper Lig’e 9 hakemin terfi ettiğini ve bu isimlerin Ahmet Şahin'e yakın olduğunu söyledi. Koç, derneğin geçmişte bazı açıklamaları gündeme getirdiğini, 9 Ekim 2024'te Acun Ilıcalı'yı hedef alan açıklamayı örnek verdi.

Sınav manipülasyonu ve liyakat iddiası

Hakemlik sınavlarının manipüle edildiğini söyleyen Koç, "Sınav sorularının da muhtelif akademik eğitim seviyelerinde birileri tarafından kendilerine yakın olan kişilerle paylaşıldığını bütün Türkiye biliyor." dedi. TFFHGD İstanbul Başkanı Ferdi Karadoruk'a atıfla bazı hakemlere yönlendirilen sorular iddiasını aktardı ve konunun basına yansıması üzerine TFF'nin MHK'yi sorguladığını belirtti.

Manipülasyon ve baskı iddiaları

Koç, MHK Başkanının hakemlere yönelik telefon konuşmalarıyla baskı kurduğunu öne sürdü: "Şu başkanla görüştüm, bu başkanla görüştüm. Sıkıntı olmasın." ifadelerinin manipülatif söylem içerdiğini, hakemlere karşı HTS kayıtlarına dair tehditler savrulduğunu aktardı. Ayrıca eğitimlerde yurt dışı görüntüleri kullanılmasının ve deneyimsiz hakemlerin büyük takımlara gönderilmesinin adaleti zedelediğini vurguladı.

Kararlılık: "Sonuna kadar üstüne gideceğiz"

Ali Koç, iddiaların peşini bırakmayacaklarını belirterek: "Bizim için bu namus davasıdır. Sonuna kadar üstüne gideceğiz." dedi. Federasyonun bu konuları ciddiye alması ve araştırma yapması çağrısında bulundu.

Çağrı: Devlet kurumlarına ve federasyona

Koç, TFF başkanına, ilgili devlet makamlarına ve kamuoyuna çağrı yaparak, hakları zedelendiğini savunduğu hakemlerin korunması gerektiğini belirtti. Futbolun toplumsal huzura etkisine dikkat çekerek, bir kişinin açıklamalarının camiaları kışkırttığını hatırlattı.

Çözüm önerisi: Liyakat ve iç temizlik

Ali Koç, kalıcı çözümün yalnızca yabancı VAR veya yabancı hakem uygulaması olmadığını, "doğru dürüst bir MHK, liyakat sistemiyle yetişmiş hakemler" gerektiğini söyledi. UEFA'ya hakem göndermeyi askıya alıp önce ülke içindeki sistemi düzeltme önerisini yineledi ve "Temizleyelim arka bahçemizi, hepimizin çorbada tuzu olsun." çağrısı yaptı.

Federasyonun durumu ve uyarı

Koç, federasyonun kapısının tüm kulüplere açık olduğunu belirterek, elindeki bilgi ve belgeler çerçevesinde Başkan Hacıosmanoğlu'nu bilgilendirdiğini aktardı. "Bu federasyonu da yıkmaya çalışan bir düşünce var." sözleriyle mevcut tehdit algısını ifade etti ve bazı konuların yargı yoluyla çözüleceğine duyduğu inancı paylaştı.

Kapanış ve vurgular

Koç, Fenerbahçe seçimleri öncesinde yapılanların kendileri için operasyon niteliğinde olduğunu yineleyerek, "Başkan olalım ya da olmayalım... bunun hesabını er ya da geç vereceksiniz." dedi. Ayrıca seçim çalışmalarıyla ilgili olarak bazı uygulamaları rafa kaldırdıklarını, halkla ve sosyal medyayla sonuna kadar hakkı savunacaklarını belirtti. Alanyaspor maçındaki pozisyonlara değinerek, hakem kararlarının adil değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı: "Hepimizin doğruya doğru, yanlışa yanlış demesi lazım."

Koç, bu ziyaretin bir maç için yapılmadığını, hakemlik müessesesinin başında olan kurum ve kişilerle ilgili ciddi kaygılarını paylaşmak için geldiğini belirtti ve uzun vadeli çözümün liyakat ve kurum içi onarımdan geçtiğini yineledi.

