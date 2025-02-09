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Ali Koç'un Cezasında İndirim Kararı: 45 Günden 22 güne!

TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç'un 45 günlük cezasını 22 güne indirerek önemli bir karar aldı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 00:33
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 00:33
Ali Koç'un Cezasında İndirim Kararı: 45 Günden 22 güne!

Tahkim Kurulu'ndan Ali Koç'a Ceza İndirimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için önemli bir indirim kararı aldı. Kurul, Koç'un 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını 22 güne düşürdü.

Ceza İtirazları Değerlendirildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından daha önce verilen cezalara ilişkin itirazları değerlendirdi. Bu süreçte Ali Koç'un cezasının yanı sıra, Fenerbahçe Kulübü'ne verilen 2 milyon liralık para cezası da 1 milyon liraya indirildi.

Bu karar, Fenerbahçe taraftarlarını sevindirirken, kulüp yönetiminde de bir rahatlama yarattı. Ali Koç’un ceza süresinin kısalması, kulübün yönetimsel açıdan daha özgür hareket etmesine olanak tanıyacak.

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