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Ali Koç'un derbiye dair ifadesi ortaya çıktı! 'Tehdit yok, uyarı var'

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrası yaşanan olaylarla ilgili olarak savcılığa ifade veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iddia edilen tehdit suçlamalarını reddederek, ortamın daha fazla gerginleşmemesi adına sadece uyarıda bulunduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 21:01
Ali Koç'un derbiye dair ifadesi ortaya çıktı! 'Tehdit yok, uyarı var'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maç sonrası çıkan olaylarla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi. Koç, ifadesinde tehdit suçlamalarını reddettiğini ve olayların yatışmasını sağlamak amacıyla yalnızca uyarıda bulunduğunu açıkladı.

19 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maç sonrası Rams Park’ta çıkan olaylar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Başkan Koç, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek yaklaşık bir buçuk saat süren ifadesini verdi.

ALİ KOÇ: “TEHDİT DEĞİL, UYARI YAPTIM”

Koç, savcılıkta verdiği ifadesinde olay günü sahaya girme hakkını kullanarak saha içerisine girdiğini belirtti. Bu durumun normal olduğunu ve hakkını kullandığını ifade eden Koç, “Maç sonrası kulüp başkanı olarak sahaya girme hakkım bulunmaktaydı. Bu nedenle sahaya girmemde herhangi bir sorun olmadığını düşünüyorum. Sahaya girdiğimizde müsabaka ve seyir alanı tamamen boşaltılmıştı, orada kimse yoktu” dedi.

"DAYAK YİYECEKSİN" SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Ali Koç, ifadesinde müşteki Eray Yazgan’a söylediği iddia edilen “buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin” sözlerine de açıklık getirdi. Koç, bu ifadelerin tehdit olarak algılandığını ancak amacının ortamın daha fazla gerginleşmemesi için uyarıda bulunmak olduğunu belirtti. Koç, “Sözlerimin tehdit olduğu iddia edilmiş. Ancak ben bu kişiye ortam daha fazla gerginleşmesin diye uzaklaşması gerektiğini söyledim. Bu nedenle sözlerimde tehdit unsuru bulunmamaktadır. Sadece uyarıda bulundum” dedi.

Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki’nin küfür ettiğine dair iddiaların da asılsız olduğunu savundu. Koç, “Selahattin Baki’nin küfür ettiğini duymadım. Bu iddiaların doğru olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Koç, ifadesinin sonunda hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

OLAYLI DERBİ SONRASI TARAFTARLAR DA GERGİNDİ

Olaylı derbi maç sonrasında taraftarlar arasında da gerginlikler yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasındaki sürtüşmeler sosyal medyada da devam etti. Emniyet güçleri olayları yatıştırmak için yoğun çaba sarf etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında başka isimlerin de ifadeye çağrılabileceği belirtildi. Savcılık, olaylarla ilgili detaylı bir inceleme yaparak olayların sorumlularını tespit etmeyi amaçlıyor.

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