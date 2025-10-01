Ali Osman Ulusoy, Vefatının 11. Yılında Kabri Başında Anıldı

Trabzonspor'un kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy, vefatının 11. yılında Of İrfanlı Mahallesi'ndeki kabri başında kulüp yöneticileri ve ailesiyle anıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:51
Anma töreni Of İrfanlı Mahallesi'nde gerçekleştirildi

Trabzonspor Kulübü'nün kurucu başkanı Ali Osman Ulusoy, vefatının 11. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre anma töreni, Ulusoy'un Of ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi'ndeki kabri başında gerçekleştirildi. Törene kulüp başkan yardımcısı Kemal Ertürk, genel sayman Derviş Köz, yönetim kurulu üyesi Fatih Solak, divan başkanlık kurulu başkanı Mahmut Ören ile Ali Osman Ulusoy’un kardeşi Sefer Ulusoy, kızı Hülya Ulusoy, ailesi ve akrabaları katıldı.

Anma töreninde konuşan Mahmut Ören, Ali Osman Ulusoy'u rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti. Ören, Ulusoy'un Trabzonspor'un ilk başkanlığını üstlendiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Ulusoy, 272 günlük görev süresinin ardından başkanlığı diğer kurucu başkanımız Rıfat Dedeoğlu'na devretmiş, 1969 seçimlerinde ise yeniden başkan seçilerek görevi ikinci kez devralmıştır. Başkanlık görevi sona erdikten sonra dahi 'kulübüme hizmet etmek benim için şereftir' sözleriyle kulübümüze bağlılığını dile getirmiştir."

Ören, konuşmasını "2014 yılında aramızdan ayrılan Ali Osman Ulusoy’u, Trabzonsporumuza unutulmaz katkılardan dolayı bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." sözleriyle tamamladı.

