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Ali Türkkan, İsveç Ralli'sinde Castrol Ford Team Türkiye ile Sezonu Açıyor

Milli rallici Ali Türkkan, 2025 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağında İsveç’te mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:42
Ali Türkkan, İsveç Ralli'sinde Castrol Ford Team Türkiye ile Sezonu Açıyor

Milli Rallici Ali Türkkan, Sezonun İlk Rallisi İçin Hazır

Ali Türkkan, Castrol Ford Team Türkiye ile birlikte 2025 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan İsveç Rallisi'nde yarışacak. Bu yarış, 14-16 Şubat tarihlerinde karlı ve buzlu zemin üzerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyona Hedefi

Beş ralliden oluşan bu prestijli şampiyonada, Castrol Ford Team Türkiye geçen yıl üçüncülük elde ederek tarihi bir başarıya imza atmıştı. Bu yıl ise hedef, geçen sene kazanılan dünya üçüncülüğünü geliştirerek 2025 şampiyonluğuna ulaşmak.

Takımın Sürücüsü ve Co-Pilotu

Ali Türkkan, Oytun Albayrak ile birlikte Ford Fiesta Rally-3 aracıyla Oslo’nun karlı yollarında mücadele edecek.

Takım Koçundan Açıklama

İsveç Rallisi öncesinde, takımın sezon hedefleri ve durumu hakkında bilgi veren Murat Bostancı, "Geçen yıl bu seride elde ettiğimiz dünya üçüncülüğü ile Türkiye motosporları tarihinde bir ilki başarmıştık. Bu sene yeni bir ilki daha başarıp şampiyon olmak istiyoruz. İsveç’te karlı ve buzlu bir zeminde bu serüvenin ilk adımını atmak çok heyecan verici. Takım olarak hazırız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız," dedi.

Takvim ve Gelecek Yarışlar

İsveç Rallisi'nden sonra, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası sırasıyla Portekiz, Akropolis, Finlandiya rallileri ile devam edecek. Şampiyona, 18-19 Ekim tarihlerinde Orta Avrupa Rallisi ile sona erecek.

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